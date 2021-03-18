منتخب ألعاب القوى لذوي الإعاقة يفتتح مشاركته في الملتقى الدولي في تونس

غزة- الرأي

تنطلق منافسات الملتقى الدولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة في تونس، اليوم الخميس، بمشاركة منتخب فلسطين الذي وصل إلى تونس صباح أمس بعد رحلة شاقة استمرت 3 أيام، ومن المقرر أن يخوض لاعبو المنتخب (محمد فنونة – عمر أبو رحمة – عبد الرحمن أبو وطفة) منافسات البطولة التي تؤهل لبارالمبيك طوكيو 2021.

ويقود المنتخب المدرب مازن سرحان، وانضم للوفد في إدارة المنتخب ثائر ضراغمة وماهر الحدايدة من المحافظات الشمالية، وكان المجلس الأعلى للشباب والرياضة قام بتسهيل سفر الوفد من معبر رفح البري، ودعم المعسكر التدريبي في ملعب اليرموك، ومساندة اللاعبين قبل السفر إلى تونس.

وتمثل البطولة أكبر حدث رياضي مؤهل قبل بارالمبيك طوكيو وبمشاركة ٦٤ دولة وما يزيد عن (500) لاعب ولاعبة، ولمدة ٣ أيام.



يذكر أن فلسطين سبق وأن شاركت في الملتقى وحققت أرقام تأهيلية، وكان من أبرز الأبطال اللاعب محمد فنونة وحسام عزام وتحقيق إنجازات بارالمبية في دفع الجلة والوثب الطويل.