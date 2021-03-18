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بلدية خان يونس: تنفيذ أنشطة ضمن مشروع حماية الطفولة بالمكتبة العامة

18 آذار / مارس 2021 11:13

تنفيذ أنشطة ضمن مشروع حماية الطفولة بالمكتبة العامة
تنفيذ أنشطة ضمن مشروع حماية الطفولة بالمكتبة العامة

خان يونس- الرأي

واصلت المكتبة العامة التابعة لبلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، تنفيذ أنشطتها المتنوعة والتي يستفيد منها الأطفال من كلا الجنسين ضمن مشروع حماية الطفولة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي.

وبينت مشرفة المكتبة العامة أ. زمزم زعرب أن الأنشطة التي تم تنفيذها للأسبوع الثالث على التوالي شملت الكتابة الإبداعية وتعلم المهارات الحياتية والإرشاد الجماعي وحلقات نقاش القصص القصيرة وتقمص شخصياتها، بالإضافة إلى الرسومات التعبيرية والوجدانية للتعرف إلى اهتمامات الأطفال وميولهم.

وشكرت زعرب أولياء الأمور  على اهتمامهم بأنشطة المكتبة العامة وإشراك أطفالهم للاستفادة والتعلم لتطوير مهاراتهم المختلفة.

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