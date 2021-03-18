العدل تمنح نقابة العاملين في المنشآت السياحية شهادة تسجيل

غزة- الرأي

منحت وزارة العدل نقابة العاملين في المنشآت السياحية شهادة تسجيل وذلك وفق قانون النقابات الذي أوكل للوزارة تسجيل النقابات.



جاء ذلك، في لقاء عقده وكيل الوزارة د.محمد النحال مع مجلس ادارة النقابة الي مثله كل من محمود فروانة، وعبد الفتاح ابو سلطان، وسمير الصفدي.



واكد النحال عن اهتمامه بالعمل النقابي ودور الوزارة في الحفاظ ومتابعة العمل النقابي ضمن الاجراءات القانونية السليمة.



وأشار فروانة للازمات والصعوبات التي تواجهها هذه المهنية في ظل الحصار الاسرائيلي وكذلك في ظل جائحة كورونا حيث اصبح الكثيرين من اصحاب هذه المهنة في صفوف العاطلين عن العمل.



الجدير ذكره بأن وزارة العدل هي الجهة المخولة بتسجيل النقابات لديها بعد صدور قانون النقابات رقم 2 لعام 2013م حيث انها سجلت مايزيد عن 40 نقابة مهنية وعمالية وحرفية لديها.