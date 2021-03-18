اللواء "صلاح": سنُباشر بتأمين مقر لجنة الانتخابات بغزة

غزة – الرأي

أعلن مدير عام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اللواء محمود صلاح، اليوم الخميس، أن الشرطة ستُباشر بتأمين مقر لجنة الانتخابات المركزية في القطاع.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده اللواء صلاح، صباح اليوم، لمجلس قيادة الشرطة في مقرها بمدينة عرفات للشرطة بغزة.

وقال اللواء "صلاح" إن لجنة الانتخابات المركزية بغزة خاطبت قيادة الشرطة بطلب تأمين مقر اللجنة في غزة، مؤكداً أن الشرطة ستقوم بواجبها ومسؤولياتها في هذا الإطار".

وأضاف أنه تم توجيه التعليمات لتأمين المقار وجميع الأماكن المتعلقة بالعملية الانتخابية، و"سنشرع خلال الأيام القادمة باستكمال الدور المطلوب من جهاز الشرطة لتأمين وإنجاح هذا العرس الوطني الديمقراطي".

وتابع: "جميعنا يتطلع إلى ممارسة شعبنا حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه، وخلال الأسابيع القادمة سنعمل على تأمين العملية الانتخابية بما يليق بشعبنا وتضحياته".

وذكر اللواء أبو صلاح أنه تم توجيه كافة الإدارات المختصة بالشرطة للقيام بواجباتها بهذا الصدد.