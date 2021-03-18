وكالة الرأي الفلسطينية المباحث برفح تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة ووزارة الصحة يتفقدان عدداً من المدارس وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تشارك في اجتماع لجنة اختبار(PISA) فلسطين 2022 وكالة الرأي الفلسطينية العدل يلتقي بنقابة العاملين في صياغة الذهب والفضة والمجوهرات وكالة الرأي الفلسطينية وحدة التأمين الصحي تقدم خدمات نوعية على مدار أربعة عشر عاما الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: زيادة إصابات كورونا تتطلب الالتزام بإجراءات الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تصدر تعميماً مهماً للمصلين في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تكرم ممثلة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غزة تفتتح مدرسة عمر الأغا الثانوية للبنين بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يعقد اجتماعًا للمشرفين التربويين
أخبار » الأخبار الحكومية

بطلب من اللجنة

اللواء "صلاح": سنُباشر بتأمين مقر لجنة الانتخابات بغزة

18 آذار / مارس 2021 11:34

06384459-f2cc-44f2-be6e-512e9ad34ec4
06384459-f2cc-44f2-be6e-512e9ad34ec4

غزة – الرأي

أعلن مدير عام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اللواء محمود صلاح، اليوم الخميس، أن الشرطة ستُباشر بتأمين مقر لجنة الانتخابات المركزية في القطاع.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده اللواء صلاح، صباح اليوم، لمجلس قيادة الشرطة في مقرها بمدينة عرفات للشرطة بغزة.

وقال اللواء "صلاح" إن لجنة الانتخابات المركزية بغزة خاطبت قيادة الشرطة بطلب تأمين مقر اللجنة في غزة، مؤكداً أن الشرطة ستقوم بواجبها ومسؤولياتها في هذا الإطار".

وأضاف أنه تم توجيه التعليمات لتأمين المقار وجميع الأماكن المتعلقة بالعملية الانتخابية، و"سنشرع خلال الأيام القادمة باستكمال الدور المطلوب من جهاز الشرطة لتأمين وإنجاح هذا العرس الوطني الديمقراطي".

وتابع: "جميعنا يتطلع إلى ممارسة شعبنا حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه، وخلال الأسابيع القادمة سنعمل على تأمين العملية الانتخابية بما يليق بشعبنا وتضحياته".

وذكر اللواء أبو صلاح أنه تم توجيه كافة الإدارات المختصة بالشرطة للقيام بواجباتها بهذا الصدد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تنظم لقاءاً تثقيفياً للنساء بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟