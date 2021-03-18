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تعليم شرق خان يونس يعقد اجتماعًا للمشرفين التربويين

18 آذار / مارس 2021 11:36

تعليم شرق خان يونس يعقد اجتماعًا للمشرفين التربويين
تعليم شرق خان يونس يعقد اجتماعًا للمشرفين التربويين

خان يونس- الرأي

عقد قسم الإشراف التربوي بمديرية شرق خان يونس، اجتماعًا للمشرفين التربويين؛ لمناقشة بنود الزيارة الإشرافية للمعلمين، وامتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، بحضور مدير الدائرة الفنية فاطمة الخالدي، ورئيس القسم جهاد الأغا ، ود. رمزي شقفة مشرف الحاسوب.


 وخلال اللقاء أكدت الخالدي على الدور الذي يلعبه المشرفون التربويون في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها العملية التعليمية، والتي تتطلب بذل جهود ميدانية لمتابعة سير الدراسة في جميع المراحل؛ وعلى وجه الخصوص الثانوية العامة.

ودعت إلى مضاعفة الجهود في الفترة القادمة لتعويض الطلبة ما فاتهم خلال فترة الانقطاع عن الدراسة بسبب إجراءات السلامة التي فرضتها جائحة كورونا، مؤكدة أن المديرية تتابع عن كثب سير العمل في المدارس من خلال قسم الإشراف التربوي والمشرفين في الميدان


واستعرض الأغا محاور الاجتماع والتي من أبرزها: النموذج الخاص بزيارة المعلمين، وامتحانات الثانوية العامة، وإعداد جدول لزيارة المدارس الثانوية، بالإضافة إلى تنفيذ الزيارات التوجيهية لطلبة الثانوية العامة فيما يخص التعامل مع ورقة الامتحان.

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