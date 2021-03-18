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التعليم تكرم ممثلة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”

18 آذار / مارس 2021 12:06

التعليم تكرم ممثلة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”
التعليم تكرم ممثلة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”

غزة- الرأي

كرمت وزارة التربية والتعليم العالي ممثلة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” في فلسطين السيدة يوكو سانتو؛ لانتهاء مهام عملها في فلسطين.


جاء ذلك،  بحضور م. جمال عبد الباري مدير عام الأبنية واللوازم, وأ. محمود مطر مدير عام الإشراف والـتأهيل التربوي, ود. سمية النخالة نائب مدير عام المناهج. وأ. حاتم شحادة مدير دائرة المرحلة الأساسية, م. مازن مرشد مدير دائرة الأبنية المدرسية.


وعبر عبد الباري عن شكره لـسانتو على تعاونها المتواصل مع الوزارة وجهودها التي بذلتها في سبيل خدمة المسيرة التعليمة في كافة المجالات, مثمنًا دعم الحكومة والشعب الياباني لقطاع التعليم في فلسطين.


من جهته أشاد مطر بالشراكة المثمرة مع “جايكا” والتي تجسدت في تنفيذ العديد من البرامج خاصة في مجال تطوير المناهج الدراسية، وتشييد المدارس وتأهيلها، والتعاون التقني والفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات وغيرها.


بدورها، شكرت سانتو وزارة التعليم على هذا التكريم، مشيرًة إلى الحرص الذي توليه بلادها عبر جايكا في تعزيز آفاق التعاون لدعم التعليم في فلسطين، مؤكدًة على استعداد اليابان الدائم لخدمة القطاع التعليمي من خلال مواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة في الضفة وقطاع غزة

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