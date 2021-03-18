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وحدة التأمين الصحي تقدم خدمات نوعية على مدار أربعة عشر عاما الماضية

18 آذار / مارس 2021 12:32

وحدة التأمين الصحي تقدم خدمات نوعية على مدار أربعة عشر عاما الماضية
وحدة التأمين الصحي تقدم خدمات نوعية على مدار أربعة عشر عاما الماضية

غزة- الرأي

أكدت وحدة التأمين الصحي خلال تقرير انجازاتها على مدار 14 عاما السابقة، بتقديم تسهيلات متعددة لخدمة المواطنين في المعاملات الخاصة في التأمين الصحي.

وأشار تقرير وزارة الصحة الصادر عن وحدة نظم المعلومات بأنه بلغ عدد العائلات المؤمنة حتى نهاية عام 2020 بلغ نحو (210،340) عائلة.

ولفتت الوحدة بأنها تعمل على تحسين الجودة المقدمة من خلال عمل البطاقة الالكترونية لجميع موظفي الحكومة الفلسطينية وفئة المتقاعدين، وغيرهم من موظفي الجامعة الاسلامية، منوهةً بأن البطاقة سارية حتى انتهاء خدمة الموظف.

كما وتعمل وحدة التأمين الصحي على الأرشفة الالكترونية لإخراج كافة بيانات المريض، إذ تعمل على ما يقارب (2000) معاملة أرشفة الكترونية للتأمين الصحي.

وعمدت وزارة الصحة وعبر وحدة التأمين الصحي بعمل دليل اجراءات للتأمين الصحي، واعفاء شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني مثل كبار السن والفئات متدنية الأجور، والاعاقات والعمال والخريجين العاطلين عن العمل.

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