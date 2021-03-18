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تربية الوسطى تشارك في اجتماع لجنة اختبار(PISA) فلسطين 2022

18 آذار / مارس 2021 12:49

تربية الوسطى تشارك في اجتماع لجنة اختبار(PISA) فلسطين 2022
تربية الوسطى تشارك في اجتماع لجنة اختبار(PISA) فلسطين 2022

الوسطى- الرأي

 شاركت مديرية التربية والتعليم بالوسطى في الاجتماع الخاص بمناقشة الاستعدادات لتطبيق دراسة واختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) فلسطين 2022 عبر تطبيق الزووم بين وزارة التربية والتعليم العالي بغزة ورام الله، بحضور مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الإشراف كمال أبو شملة ورئيس قسم الامتحانات د. مراد الأغا والمشرفين التربويين د. حسني العتال وهشام حمدان وصلاح الفليت، وعمار جودة من قسم الامتحانات .

 

 مدير الدائرة الفنية محمد حمدان أكد على أهمية هذه الدراسة الدولية التي ستشارك بها فلسطين وضرورة تكثيف الجهود لتحقيق مركز متميز بين الدول، وتحدث عن مفهوم بيزا PISA وأهميتها التي توفر بيانات تحصيلية ومعرفية مقارنة، وتستهدف هذه الدراسة الطلبة الذين انهوا المرحلة الإلزامية والتي تمكن فلسطين من تحديد مكانتها التعليمية على الخريطة التعليمية العالمية.

 

يشار إلى أن دراسة  PISAستنفذ بصورتها التجريبية نهاية العام الدراسي الحالي، وسيطبق بصورة نهائية نهاية العام الدراسي المقبل، وتستهدف طلبة من الفئات العمرية 15 و16 سنة، وتقيس قدراتهم في مهارات اللغة العربية والرياضيات والعلوم مع تركيز خاص على مهارات التفكير الناقد والاستدلال.

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