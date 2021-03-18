تعليم غرب غزة ووزارة الصحة يتفقدان عدداً من المدارس

غزة- الرأي

تفقد وفد من مديرية التربية والتعليم غرب غزة وزارة الصحة والمجلس مجلس الأعلى لأولياء الأمور عددا من مدارس مديرية غرب غزة وذلك للوقوف على الإجراءات الوقائية المتعبة في ظل جائحة كورونا تضمنت الزيارات مدارس أمير المنسي، و القاهرة وتل الزهور .



وشارك في الزيارات التفقدية مدير التربية والتعليم د. عبد القادر أبو علي و مدير الصحة المدرسية د. كامل صايمة، و د. رجاء ، والسيد أنور مدوخ ممثلا عن المجلس الأعلى لأولياء ، والأستاذ غسان حمادة رئيس قسم الصحة المدرسية وفريق قسم العلاقات العامة بمديرية غرب غزة .



وقال د. أبو علي أن الهدف من الجولات هو تفقد سير الأوضاع في المدارس في ظل انتشار الوباء والوقوف على مدى اتباع الإجراءات الوقائية في المدارس .



بدورة أشاد. د صايمة بما شاهده من التزام داخل المدارس وطمأن أولياء الأمور ودعاهم إلى حث أبناءهم على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات وفقا للبروتوكول الذي أقرته وزارة الصحة .



وخلال الجولة قدم فريق وزارة الصحة نصائح وإرشادات توعوية للطلبة تساعد في الحد من تفشي الوباء في المرحلة المقبلة