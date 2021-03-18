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بقيمة 15 ألف دينار أردني

المباحث برفح تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي

18 آذار / مارس 2021 01:00

المباحث برفح تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي
المباحث برفح تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي

رفح- الرأي

كشفت المباحث العامة – قسم مباحث تل السلطان بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، ملابسات سطو على شقةٍ سكنية، وسرقة مصاغ ذهبي، وخزنة أموال بقيمة 15 ألف دينار أردني وذلك خلال 12 ساعة من حدوث الواقعة.

وأكد النقيب نائل بشير رئيس قسم مباحث تل السلطان برفح أن القسم شكوى من أحد المواطنين مفادها تعرض شقته للسطو وسرقة خزنة حديدية تحتوي على مبلغ "11" ألف دينار أردني، ومصاغ ذهبي بقيمة "4" ألاف دينار أردني ".

وأضاف النقيب بشير أن المباحث باشرت، فور تلقيها الشكوى، بإجراء الكشف والمعاينة لمكان الواقعة للوقوف على حيثيات وتفاصيل الواقعة، وإجراء التحريات ومتابعة تحركات المشبوهين وأصحاب العَود الإجرامي في المكان.

وأوضح بشير أن التحريات أدت إلى الاشتباه بالمدعو "ص. ن" 21 عاماً وهو جار المشتكي، باستدعائه والتحقيق معه، أقر بواقعة السرقة.

وقال رئيس قسم مباحث تل السلطان إن المباحث تحرزت على الخزنة وكافة المسروقات، وأحالت السارق وملف القضية إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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