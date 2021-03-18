دائرة الرعاية في وزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى

غزة- الرأي

زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى اليوم الخميس، أربعة أسرى من محافظة غزة، وذلك ضمن برنامج الزيارات لذوى الأسرى والذى استأنف مؤخراً بعد توقفه لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.



وأوضحت الوزارة أن تلك الزيارات تهدف إلى التواصل المستمر مع أهالى الأسرى، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية والنفسية ، مشيرتاً أنه تم زيارة عدد"60" أسرة منذ بداية العام "2021".



وتمثلت هذه الجولة بزيارة ميدانية لعائلة الأسير محمد محمود العبد أبو مرسة (41) عام والمعتقل منذ 01 12 2003م والمحكوم (19) عام.



كذلك تمت زيارة عائلة الأسير حسين مصطفي حسن اللوح (40) عام والمعتقل منذ 25 04 2002م والمحكوم (مؤبد).



كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن مقداد (45) عام والمعتقل منذ 06 03 2004م والمحكوم (مؤبد).



كذلك زيارة ميدانية لعائلة الأسير عمر محمد حسن عكاوي (64) عام والمعتقل منذ 04 01 2002م والمحكوم بالسجن 25 عاما.