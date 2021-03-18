وزارة التعليم تكرّم نائب مدير عام المناهج "سمية النخالة "

غزة- الرأي

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي نائب مدير عام المناهج د. سمية النخالة بعد حياة عملية حافلة بالعطاء وانتهاء فترة خدمتها بالوزارة.



جاء ذلك خلال حفل "الوفاء لأهل العطاء" بمشاركة وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت والوكيل المساعد للتعليم العالي د. أيمن اليازوري، وعدد من المديرين العامين وموظفي الوزارة.



و وقدّم د. ثابت الشكر والتقدير للدكتورة سمية لما قدمته من جهود وخدمات لصالح التربية والتعليم أثناء عملها في المدارس والمديريات والوزارة، لافتاً إلى أن لها إنجازات وبصمات مهمة في مجال المناهج التعليمية.



ونوّه ثابت إلى أن الدكتورة سمية كانت مثالاً للإخلاص في العمل والعلاقات الاجتماعية المميزة وأدت رسالتها على أكمل وجه.



كما أكد أن التقاعد ليس نهاية المطاف، وأبواب الوزارة والمدارس والمديريات ستبقى مفتوحة للدكتورة سمية للاستفادة وتبادل الخبرات, متمنيًا لها التوفيق والصحة والعافية في حياتها.



من جهته ثمن د. أيمن دور د. سمية في عملها التعليمي ومنها العمل في إدارة حقيبة مهمة وهي المناهج التي تبني الإنسان والأجيال من حيث المعارف والخبرات والقيم والسلوكيات.



من جهتها قدّمت د. سمية الشكر والتقدير لجميع العاملين في الوزارة والمدارس والمديريات، لافتة إلى أنها تفتخر بخدمة شعبنا وتعتز بالفترة التي قضتها في وزارة التعليم.

وفي نهاية الحفل قام وكيل الوزارة واللجنة الاجتماعية بتكريم د. سمية حيث تم منحها درعاً تكريمياً وهدايا تذكارية.



يشار إلى أن د. سمية تحمل درجة الدكتوراه في التربية وتسلسلت بالعمل التربوي حيث عملت كمعلمة ومشرفة ونائب فني ومدير تعليم ونائب مدير عام وحدة المناهج بالوزارة.