"هنية" يناقش برامج التعاون مع رئيس جامعة الأمة

غزة- الرأي

استقبل عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في مكتبه وفد من رئاسة جامعة الأمة للتعليم المفتوح وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين، وكان في الزيارة د. نصر الدين مدوخ رئيس الجامعة والوفد المرافق له وبحضور المدراء العامون للمجلس .



و رحب هنية بالوفد الزائر مقدراً دور الجامعة واهتمامها وتعاونها مع كافة المؤسسات المحلية والحكومية والخاصة و مشددا على رؤية المجلس الأعلى في توثيق التعاون مع الجامعات الفلسطينية وتبادل الخبرات كما أكد على وضع كافة أمكانيات المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومنشٱته المختلفة على مستوى القطاع تحت تصرف الجامعة.

بدوره قدَم مدوخ نبذة تعريفية عن الجامعة وكلياتها وأقسامها وبرامجها التعليمية، كما اشاد بحالة النهضة الرياضية والدور الكبير الذي لعبه هنية في إحداث طفرة إنشائية يعتز بها كل فلسطيني وحالة الوفاق الرياضي التي تمثل نموذجا في العمل والشراكة.



واتفق الطرفان على التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشباب والرياضة والجامعة بما يخدم المجتمع الفلسطيني خاصة فئة الشباب والرياضيين حيث طرح الوفد فكرة إقامة بطولة لكمال الأجسام في صالة الشهيد سعد صايل بالتعاون مع المجلس واتحاد اللعبة خلال المرحلة القادمة على أن يتم ترتيب إجراءات البطولة خلال الايام القليلة القادمة.

وفي نهاية الزيارة اصطحب هنية الوفد في جولة لمقر المجلس الأعلى، وجولة على صالة كمال الأجسام واللياقة البدنية، والمدرج الجنوبي لاستاد فلسطين الرياضي.