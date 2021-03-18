التوجيه السياسي تختتم برنامج النخبة "السابع " لكبار ضباط الداخلية

غزة- الرأي

اختتمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي وبالتعاون مع جامعة الأمة برنامج النخبة السابع لـ72ضابطاً من الرتب السامية في وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج بواقع 72 ساعة تدريبية، ويتكون من ثلاثة محاور أهمها "المحور الأمني والمحور القيادي والإداري، والمحور الفكري والسياسي، حيث حاضر فيه نخبة من الأكاديميين المختصين.

الجدير بالذكر أن التوجيه السياسي عقدت دراسة معمقة لتحليل محتوى منهجي من خلال الاستبيانات وورش العمل لبرامج النخبة السابق بهدف التقييم الموضوعي، "والهدف من ذلك لملائمة احتياجات قادة ومفاصل وزارة الداخلية والأمن الوطني.