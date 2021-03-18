وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خانيونس تفتتح برنامجاً في التوعية القانونية لعناصر الشرطة وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تُنظم جولة تفتيشية لمنشآت تجارية وصناعية بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي تختتم برنامج النخبة "السابع " لكبار ضباط الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تعزز تعاونها مع الاذاعات المحلية وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يناقش برامج التعاون مع رئيس جامعة الأمة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تكرّم نائب مدير عام المناهج "سمية النخالة " وكالة الرأي الفلسطينية 17 وفاة و2041 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الرعاية في وزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية المباحث برفح تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة ووزارة الصحة يتفقدان عدداً من المدارس
أخبار » الأخبار الحكومية

التوجيه السياسي تختتم برنامج النخبة "السابع " لكبار ضباط الداخلية

18 آذار / مارس 2021 01:40

التوجيه السياسي تختتم برنامج النخبة "السابع " لكبار ضباط الداخلية
التوجيه السياسي تختتم برنامج النخبة

غزة- الرأي

اختتمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي وبالتعاون مع جامعة الأمة برنامج النخبة السابع لـ72ضابطاً من الرتب السامية في وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج بواقع 72 ساعة تدريبية، ويتكون من ثلاثة محاور أهمها "المحور الأمني والمحور القيادي والإداري، والمحور الفكري والسياسي، حيث حاضر فيه نخبة من الأكاديميين المختصين.

الجدير بالذكر أن التوجيه السياسي عقدت دراسة معمقة لتحليل محتوى منهجي من خلال الاستبيانات وورش العمل لبرامج النخبة السابق بهدف التقييم الموضوعي، "والهدف من ذلك لملائمة احتياجات قادة ومفاصل وزارة الداخلية والأمن الوطني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تنظم لقاءاً تثقيفياً للنساء بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟