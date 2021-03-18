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في اليوم العالمي لحماية المستهلك ..

مباحث التموين تُنظم جولة تفتيشية لمنشآت تجارية وصناعية بخانيونس

18 آذار / مارس 2021 01:42

مباحث التموين تُنظم جولة تفتيشية لمنشآت تجارية وصناعية بخانيونس
مباحث التموين تُنظم جولة تفتيشية لمنشآت تجارية وصناعية بخانيونس

غزة- الرأي

نظمت المباحث العامة – دائرة مباحث التموين في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، بالاشتراك مع لجنة الرقابة الغذائية التي ضمت وزارة الاقتصاد والطب الوقائي بوزارة الصحة ودائرة الصحة ببلدية خان ينس، جولةً تفتيشيةً ميدانيةً على منشآت تجارية وصناعية في المحافظة، وذلك في اليوم العالمي للمستهلك.

وترأس الجولة وكيل وزارة الاقتصاد د. رشدي وادي، والرائد رائد ابو زرقة مدير دائرة مباحث التموين بخانيونس، وشملت الجولة زيارة عددًا من المخابز والمطاعم والمحلات التجارية ومصانع الحلويات وثلاجات المجمدات في المحافظة.

بدوره، أكد الرائد  أبو زرقة أن الجولة تأتي في إطار الحملات الدورية التي تنظمها مباحث التموين، للتأكد من توفر الإجراءات السليمة المتبعة أثناء العمل في المنشآت ولفحص سلامة المواد التموينية المُنتَجة، منوهاً إلى أنه جرى خلال الجولة توزيع بروشرات توعوية حول حق المستهلك بالنسبة لأصحاب المصانع والمحلات التجارية، مشيراً إلى أنه تم توصية أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية للالتزام بتعليمات الجهات المختصة حتى لا يقعوا تحت طائلة المسائلة القانونية.

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