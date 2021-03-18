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شرطة خانيونس تفتتح برنامجاً في التوعية القانونية لعناصر الشرطة

18 آذار / مارس 2021 01:43

شرطة خانيونس تفتتح برنامجاً في التوعية القانونية لعناصر الشرطة
شرطة خانيونس تفتتح برنامجاً في التوعية القانونية لعناصر الشرطة

خان يونس- الرأي

افتتح قسم التخطيط والتطوير بشرطة محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، برنامجاً تدريبياً في التوعية القانونية لعناصر مراكز وإدارات شرطة المحافظة، وذلك ضمن الخطة التطويرية السنوية للارتقاء بالأداء العام لمنتسبي الشرطة.

وذكر الرائد أحمد الاغا رئيس قسم التخطيط والتطوير بشرطة خان يونس أن هذا البرنامج يستهدف كافة ضباط وافراد الشرطة بخان يونس من خلال سلسلة محاضرات تستمر كل محاضرة لثلاث ساعات في شقين مختلفين أحدهما قانوني والآخر ديني، مشيراً إلى أن الدورة تتناول حقوق المواطنين داخل وخارج مراكز الشرطة والإجراءات القانونية أثناء التفتيش والتوقيف وواجبات الشرطة تجاه المواطنين.

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