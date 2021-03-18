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بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود

"إدارة معبر رفح" تختتم دورة التثقيف الصحي لكوادر المعبر

18 آذار / مارس 2021 01:47

"إدارة معبر رفح" تختتم دورة التثقيف الصحي لكوادر المعبر

رفح- الرأي

اختتم إدارة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، أمس الأربعاء دورة تثقيفية بعنوان "التثقف الصحي، وكيفية الوقاية ومكافحة الوباء وعلاجه" لكوادر المعبر بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود بلجيكا.

و أوضح مدير قسم العلاقات العامة والإعلام بمعبر رفح الرائد رامي قنن أن الدورة تستهدف جميع ضباط وعناصر شرطة المعبر، إضافة الى الموظفين المدنيين في المعبر.

ولفت إلى ان الدورة تمحورت حول كيفية استعمال أدوات الوقاية، ونجاح فعاليتها بالطريقة الصحيحة، وكيفية التعامل مع المسافرين القادمين من الخارج، وتجنب انتقال العدوى بفيروس كورونا.

وذكر قنن أن الدورة استمرت ستة أيام غير متتالية، فتح خلالها نقاشات، وحوارات بين المتلقين والمحاضرين، منوهًا إلى أنه يحاضر في الدورة مجموعة مختصة من العاملين في منظمة أبطاء بلا حدود.

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