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خلال زيارته مصانع الملابس والنسيج

"وادي" يشيد بالصناعات الوطنية المحلية وجودة منتجاتها

18 آذار / مارس 2021 01:54

"وادي" يشيد بالصناعات الوطنية المحلية وجودة منتجاتها

غزة- الرأي

أشاد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بالصناعات الوطنية المحلية وجودتها خلال زيارات لمصانع الملابس والنسيج في محافظة غزة.
 
وقال وادي خلال جولته على مصنع" الأستاذ" للمساهمة المحدودة ومصنع عاشور للملابس، إن الوزارة تدعم كافة الصناعات الفلسطينية، التي تشكل داعما ورافعا مهما للاقتصاد في قطاع غزة
 
وعبر وادي خلال جولته عن فخره بالمصانع والمنشات التي تصنع الملابس والنسيج وما تنتجه من خامات متنوعة ذات مواصفات عالية مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، رغم الحصار المفروض ووجود العقبات أمامها.
 
 وأشاد وادي بجهود الأيدي العاملة داخل المصانع وقدرتها على التطوير والأبداع، ومنافسة المنتجات الخارجية المستوردة. 
 
من جهته شكر مدير شركة الأستاذ للمساهمة المحدودة تيسير الأستاذ، الوزارة على التسهيلات التي تقدمها لدعم الصناعات الوطنية المحلية وحلها لمشاكل المصانع.

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