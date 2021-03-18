"أبو راس": نساند البلديات للوصول إلى خدمة أفضل للمواطنين

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس على أن الزيارة تأتي لمساندة البلديات والوقوف إلى جانبها لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتذليل الصعاب، مقدماً شكره لرئيس وأعضاء المجلس البلدي وطاقم الموظفين لما قدموه من خدمات للمواطنين في ظل الظروف الصعبة والإمكانيات الشحيحة.



جاء ذلك ضمن جولة لوفد من وزارة الحكم المحلي برئاسة وكيل الوزارة، إلى بلدية القرارة لتفقد أوضاعها والاطلاع على أهم احتياجاتها وانجازاتها وسير العمل فيها، مناقشا أهم التحديات والصعوبات التي تواجهها.



وضم الوفد أ. عطَاف الكفارنة مدير عام الرقابة والتوجيه ، مدير محافظة خانيونس م. فرج الصرفندي، مدير عام الإدارة العامة للتنمية والمشاريع م. زهدي الغريز، عضو اللجنة المركزية م. خالد معروف ، مدير عام شؤون موظفين البلديات أ. رامي الجعيدي.



وكان في استقبال الوفد رئيس بلدية القرارة م. أحمد شعت الذي استعرض خلال عرض تقديمي أهم الإنجازات على صعيد تطوير منظومة العمل الإداري والمالي وترشيد النفقات، وكذلك حوسبة المعاملات ومشروع ربط شبكات المياه بمنظومة المعلومات الجغرافية (GIS) .



وأشار شعث إلى التطورات التي وصلت اليها البلدية في مشاريعها الاستراتيجية التي تم تنفيذها مؤخراً في قطاع الطرق والمياه والانارة والنظافة، موضحاً الخطط المستقبلية للنهوض بالمدينة وفق خطتها التنموية.

وأكد أن البلدية بالرغم من قلة الإمكانيات، لكنها استطاعت بمواردها الذاتية أن تنهض بنفسها وتحسن من مستوى أدائها.



وناقش الطرفان آليات التعاون المشترك في تنفيذ مشروع الصرف الصحي داخل الشوارع والأحياء السكنية خاصةً المكتظة منها بالسكان، وبينت البلدية الجهود التي بذلتها مع العديد من الجهات المانحة لإنجاز المشروع الاستراتيجي للمنطقة.



وأشاد وكيل الوزارة بالجهود النوعية التي تبذلها بلدية القرارة في تقديم الخدمات للمواطنين والقفزات النوعية التي حققتها في المجال التقني والتقدم التكنولوجي الملحوظ، وتوسعها في الخدمات.



وعبر شعت عن شكره وتقديره لوزارة الحكم المحلي لدعمها وتعاونها مع البلدية، وكذلك حرصها الاطلاع على احتياجاتها عن قرب.