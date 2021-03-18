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خلال زيارته مصانع الملابس والنسيج

وادي يُشيد بجودة منتجات الصناعات الوطنية المحلية

18 آذار / مارس 2021 07:56

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غزة – الرأي:

أشاد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، "د. رشدي وادي"،  بالصناعات الوطنية المحلية وجودتها.

وجاء ذلك خلال زيارته اليوم الخميس، لمصنع "الأستاذ للمساهمة المحدودة" ومصنع عاشور للملابس في محافظة غزة.

وقال وادي خلال جولته على مصنع الأستاذ للمساهمة المحدودة ومصنع عاشور للملابس، "إن الوزارة تدعم كافة الصناعات الفلسطينية، التي تشكل داعما ورافعا مهما للاقتصاد في قطاع غزة".

وعبر وادي خلال جولته عن فخره بالمصانع والمنشات التي تصنع الملابس والنسيج وما تنتجه من خامات متنوعة ذات مواصفات عالية مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، رغم الحصار المفروض ووجود العقبات أمامها، مشيدًا بجهود الأيدي العاملة داخل المصانع وقدرتها على التطوير والأبداع، ومنافسة المنتجات الخارجية المستوردة.

ومن جهته شكر مدير شركة "الأستاذ للمساهمة المحدودة"، تيسير الأستاذ، الوزارة على التسهيلات التي تقدمها لدعم الصناعات الوطنية المحلية وحلها لمشاكل المصانع.
 

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