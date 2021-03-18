الكشف عن خدعة تقرب رونالدو من "ريال مدريد"

وكالات-الرأي:

انتشرت العديد من الأنباء مؤخرًا حول احتمالية عودة البرتغالي "كريستيانو رونالدو" إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل.



وقالت صحيفة "ماركا" "إن هذه الصفقة قد تكون معقدة بالنسبة لرونالدو، بسبب الضرائب المرتفعة في إسبانيا، مقارنة بما يدفعه في إيطاليا، لكن هناك طريقة واحدة للهروب من هذا الأمر".



وأبرزت الصحيفة، تصريحات توني روكا الرئيس التنفيذي لشركة Himnus Football Lawyers، حيث قال "يتمتع رونالدو بنظام ضريبي مميز في إيطاليا".



وأضاف توني "رونالدو لم يذهب إلى إيطاليا عن طريق الصدفة، لكن لأنها البلد الذي يتمتع بمعاملة ضريبية أفضل في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا".