وكالة الرأي الفلسطينية عباس يُقيل القدوة من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات وكالة الرأي الفلسطينية 74 وفاة و9192 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الأيام المقبلة حاسمة بتحديد إجراءات للحد من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية تعلن بدء فعاليات المؤتمر الطلابي الدولي الثاني وكالة الرأي الفلسطينية ريفلين: إسرائيل لن تتدخل في الانتخابات الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة عبد الفتاح حمود تُكرم طلابها المتفوقين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ شرق قلقيلية المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف الدفعة الأخيرة من مكافأة الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية "أبو راس": نساند البلديات للوصول إلى خدمة أفضل للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية "وادي" يشيد بالصناعات الوطنية المحلية وجودة منتجاتها
أخبار » الرياضة و الملاعب

الكشف عن خدعة تقرب رونالدو من "ريال مدريد"

18 آذار / مارس 2021 08:33

رونالدو
رونالدو

وكالات-الرأي:

انتشرت العديد من الأنباء مؤخرًا حول احتمالية عودة البرتغالي "كريستيانو رونالدو" إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" "إن هذه الصفقة قد تكون معقدة بالنسبة لرونالدو، بسبب الضرائب المرتفعة في إسبانيا، مقارنة بما يدفعه في إيطاليا، لكن هناك طريقة واحدة للهروب من هذا الأمر".

وأبرزت الصحيفة، تصريحات توني روكا الرئيس التنفيذي لشركة Himnus Football Lawyers، حيث قال "يتمتع رونالدو بنظام ضريبي مميز في إيطاليا".

وأضاف توني "رونالدو لم يذهب إلى إيطاليا عن طريق الصدفة، لكن لأنها البلد الذي يتمتع بمعاملة ضريبية أفضل في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة عبد الفتاح حمود تُكرم طلابها المتفوقين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟