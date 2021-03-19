مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الرأي - وكالات

أسفرت قرعة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي جرت الجمعة في مدينة نيون السيوسرية عن مواجهات نارية في البطولة.

وتأهل إلى دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، فرق، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بورتو، بايرن ميونخ، تشلسي، بوروسيا دورتموند، ليفربول، باريس سان جيرمان.

وفي نصف النهائي سيواجه الفائز من لقاء بايرن ميونخ وباريس الفائز من لقاء مانشستر سيتي ودوتموند، فيما سيواجه الفائز من لقاء بورتو البرتغالي مع الفائز من لقاء ريال مدريد وليفربول.



وفيما يلي نتائج القرعة:

مانشستر سيتي vs بوروسيا دورتموند

بورتو البرتغالي vs تشلسي

بايرن ميونخ vs بار يس سان جيرمان

ريال مدريد vs ليفربول