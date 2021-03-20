الشرطة تؤمن مقر لجنة الانتخابات بغزة

غزة – الرأي:

بدأت عناصر الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بتأمين مقر لجنة الانتخابات المركزية بغزة، وذلك تزامناً مع بدء عمل اللجنة في تسجيل القوائم الانتخابية للانتخابات التشريعية، صباح اليوم السبت.

وكان مدير عام الشرطة الفلسطينية بغزة اللواء محمود صلاح، أعلن أن الشرطة ستُباشر بتأمين مقر لجنة الانتخابات المركزية في القطاع.

وقال صلاح إن "لجنة الانتخابات المركزية بغزة خاطبت قيادة الشرطة بطلب تأمين مقر اللجنة في غزة"، مؤكداً أن الشرطة ستقوم بواجبها ومسؤولياتها في هذا الإطار.

وأضاف أنه تم توجيه التعليمات لتأمين المقار وجميع الأماكن المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأنه تم توجيه كافة الإدارات المختصة بالشرطة للقيام بواجباتها بهذا الصدد.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021، ابتداءً من صباح اليوم السبت، وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 3/31/،2021، وتشمل أيام العطل الرسمية، وذلك في المقر العام للجنة بمدينة البيرة، والمقر الإقليمي في مدينة غزة.