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واتس آب يتيح قريباً للمستخدمين تغيير سرعة تشغيل الرسائل الصوتية

21 آذار / مارس 2021 08:26

واتس آب يتيح قريباً للمستخدمين تغيير سرعة تشغيل الرسائل الصوتية
واتس آب يتيح قريباً للمستخدمين تغيير سرعة تشغيل الرسائل الصوتية

سيطرح تطبيق واتس آب 3 خيارات للمستخدمين لتحديد سرعة تشغيل الرسائل الصوتية، حيث كشف موقع WABetaInfo التقني المتخصص في تتبع أخبار واتس آب، عن لقطات شاشة توضح أنه بمجرد إصدار هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من تشغيل الرسائل الصوتية بسرعات 1.0x و1.5x و2.0x، مع ملاحظة أن الميزة بسيطة للغاية، ويمكن استخدامها بسهولة.
 
 
وبحسب التقرير تخطط منصة الرسائل الشهيرة واتس آب لابتكار العديد من الميزات الجديدة هذا العام، والتي تشمل دعم العمل متعدد الأجهزة، ودعم Chat Thread وInstagram Reels وغيرها.


 
وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين ضبط سرعة تشغيل الرسالة الصوتية، من خلال النقر على ملصق السرعة على الرسائل الصوتية، وحاليًا هذه الميزة قيد التطوير، وستتوفر في تطبيقات الشركة التجريبية التي تعمل بنظام التشغيل iOS وAndroid في الأسابيع المقبلة.
 

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