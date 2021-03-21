حارس المرمى المغربي ياسين بونو يسجل هدفاً تاريخياً مع إشبيلية

جنّب المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية فريقه السقوط بعدما أحرز هدف التعادل ضد بلد الوليد، في مباراة انتهت بهدف في كل شبكة، السبت، ضمن الجولة 28 من منافسات الدوري الإسباني.

قدم إشبيلية شوطا أول سيئا بجميع المقاييس، في وقت كان فيه بلد الوليد المستضيف يلعب بشكل أفضل، ما مكنه من التقدم بهدف أحرزه التشيلي فابيان أوريلانا عند الدقيقة 43 من علامة الجزاء.

وأثمرت تبديلات المدرب جوليان لوبيتيغي في الشوط الثاني عن تغيير حقيقي للصورة التي ظهر بها إشبيلية بداية اللقاء، وتمكن الفريق بالفعل من تهديد مرمى خصمه بعدة كرات خطيرة.

واستطاع إشبيلية إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة، بعد ركلة زاوية وصلت الكرة من خلالها إلى الحارس ياسين بونو المتقدم إلى مناطق بلد الوليد ليضعها بقدمه داخل الشباك.

وبهذا وصل إشبيلية للنقطة 55 وبقي محافظا على مركزه الرابع، في حين أصبح في رصيد بلد الوليد 27 نقطة يحتل بها المركز السادس عشر.