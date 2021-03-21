نيس يُسقط مارسيليا بثلاثية نظيفة

ألحق نيس هزيمة قاسية بضيفه أولمبيك مارسيليا بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف نظيفة، السبت، ضمن الجولة 30 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وافتتح نيس ثلاثيته في الدقيقة 34 عن طريق متوسط ميدانه كيفرين تورام، الذي بدأ بنفسه هجمة منظمة أنهاها برأسية محكمة في شباك الحارس ستيف مانداندا.

وظهر مارسيليا بصورة أسوأ من سابقها في الشوط الثاني مما كلفه استقبال هدفين آخرين حملا توقيع كل من المهاجم أمين غويري واليكسس ماوريسي في الدقيقتين 74 و90.

وأصبح في رصيد نيس 39 نقطة يحتل بها المركز العاشر، فيما ظل مارسيليا في المركز السادس بعدما تجمد رصيده عند 45 نقطة.