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رئيس بلدية دير البلح: 80 دونم نسعى لتخصيصها لإنشاء مقبرة ومقر للسوق

21 آذار / مارس 2021 09:53

الوسطى- الرأي:

قال رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو أن البلدية تسعى إلى تخصيص الأراضي في إطار تطوير المدينة ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

وبين خلال لقاء صحفي، أن البلدية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وسلطة الأراضي تسعى لتخصيص مساحة 50 دونم في الناحية الجنوبية من أبراج القسطل لإنشاء مقبرة جديدة بالمدينة حيث أن المقبرة الحالية شارفت على الانشغال بالكامل ويتم حالياً التشاور مع أصحاب هذه الأراضي لاستبدالها بأراضي أخرى،

 وأضاف: نسير في الاتجاه الصحيح لتخصيصها وفور الحصول على الموافقات اللازمة سيتوقف الدفن في المقبرة الحالية لتتبقى المساحة القليلة المتبقية لحالات الدفن الطارئ.

وذكر أن البلدية تسعى إلى تخصيص مساحة 30 دونم ليتم استخدامها كسوق للمدينة في الفترة الصباحية ومرفق عام للتنزه للمواطنين في الفترة المسائية

وبين أن البلدية قامت في وقت سابق بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة مستشفى شهداء الأقصى بتخصيص قطعة رض بمساحة 3 دونمات لنادي اتحاد شباب دير البلح لإنشاء مبنى جديد وضم أرض النادي لمستشفى شهداء الأقصى لتوسعة المستشفى لا سيما وأنها المستشفى الوحيد الذي يخدم المنطقة الوسطى.

كذلك تم تخصيص ثلاثة دونمات لإنشاء مدرسة في منطقة حكر الجامع، وعشر دونمات في منطقة البركة كأحواض لاستيعاب مياه وادي السلقا تمهيداً للاستفادة منها في المياه الجوفية.

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