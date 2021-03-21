وزارة الأسرى : 12 أماً أسيرة يعشن معاناة مضاعفة وحرمان لأبسط حقوقهن

غزة- الرأي

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بعيد الأم الذي يصادف الواحد والعشرين آذار من كل عام، لا يزال الاحتلال يحتجز في سجونه 12 أسيرة فلسطينية من أصل 39 أسيرة يعشن معاناة مضاعفة وحرمان لأبسط حقوقهن في الزيارة والتواصل مع أبنائهن.

وتأتي هذه المناسبة على آلاف الأسرى بمزيد من الحزن والمرارة والحسرة، لتزيد من أوجاعهم ومعاناتهم داخل الزنازين، عدا عن فقدانهم احتضان أمهاتهم لفترات طويلة، والكثير من الأسرى فقدوا أمهاتهم دون أن يشارك في توديعها أو حتى الحديث معها بشكل واضح نظراً للحواجز الكثيرة التي تضعها إدارة السجون على شبابيك الزيارة للأسيرات والأسرى.

قائمة بأسماء الأسيرات الأمهات

1- إسراء جعابيص، القدس محكومة لـ11 عاماً، وهي أم لطفل.

2- فدوى حمادة، القدس محكومة لـ10 سنوات، وهي أم لخمسة أطفال.

3- أماني حشيم، القدس محكومة لـ 10 سنوات، وهي أم لطفلين.

4- حلوة حمامرة، بيت لحم محكومة لـ6 سنوات، وهي أم لطفلة.

5- نسرين حسن، غزة محكومة لـ 6 سنوات، أم لـ7 ابن وابنة.

6- إيناس عصافرة، من الخليل محكومة لمدة (30) شهرًا، أم لطفلين.

7- خالدة جرار، رام الله، محكوم بالسّجن لمدة عامين، أم لابنتين.

8- . آية الخطيب، من الأراضي المحتلة عام 1948 وما تزال موقوفة، أم لطفلين

9- إيمان الأعور من القدس، محكوم بالسجن لمدة (22) شهرًا، أم لـ6 ابن وابنه.

10- ختام سعافين من رام الله، معتقلة إداريًا، أم لابنتين وابن.

11- شروق البدن من بيت لحم، معتقلة إداريًا، أم لطفلة. 12.

12- أنهار الحجة من رام الله، ما تزال موقوفة، أم لطفلة.