الصحة: دائرة الشكاوى تقدم(150) ألف خدمة للمواطنين

غزة- الرأي

ذكر تقرير الإنجازات الصادر عن مركز المعلومات الصحية بوزارة الصحة استحداث خدمات الجمهور لاتاحة الاتصال المباشر للجمهور عبر الرقم المخصص (103) للرد على استفسارات المواطنين، وحل المشكلات التي تواجههم، وهي متاحة على مدار اليوم.

وأفاد مدير دائرة الشكاوى د. عاطف محيسن أنه تم تقديم نحو (150) ألف خدمة للمواطنين خلال العام 2020، وذلك من خلال تواصلهم عبر الرقم المجاني (103).

وقال: "ان الخدمات تنوعت ما بين الردود على استفسارات المواطنين بخصوص طريق التعامل مع المصابين بفيروس كورونا، والتعامل مع المخالطين، والتبليغ عن الإصابات بالفيروس".

وأضاف د. محيسن، انه تم التعامل مع الاستفسارات بتقديم خدمات متنوعة من خلال التواصل مع الطب الوقائي لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين المحجورين، إضافة الى توجيه لجنة الطوارئ، والتواصل مع المرافق من مستشفيات ومراكز رعاية أولية لتسهيل واتاحة تقديم الخدمات في اقل فترة زمنية ممكنة، إضافة الى خدمات اتاحة الردود على الاستفسارات عن نتائج تحليل الإصابة بالفيروس، إضافة الى تقديم الاستفسارات المناسبة حول تطعيم بلقاح كورونا وآلية التسجيل لتلقي الخدمة.