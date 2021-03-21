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أوقاف غزة والمستشفى الأهلي العربي يبحثان سبل التعاون المشترك

21 آذار / مارس 2021 10:44

أوقاف غزة والمستشفى الأهلي العربي يبحثان سبل التعاون المشترك
أوقاف غزة والمستشفى الأهلي العربي يبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحث مدير أوقاف غزة د. عبد الله سالم سبل، التعاون المشترك مع مديرة المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" أ. سهيلا ترزي, وذلك خلال زيارة قام بها سالم للمستشفى, رافقه فيها رئيس قسم الأملاك أ. عبد الرحمن غزال.


وأشاد سالم بجهود المستشفى الأهلي العربي في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وتقديم خدمات صحية متكاملة دون تمييز على أعلى مستوى, مبدياً استعداد إدارته لتعزيز سبل التعاون والعلاقة ليعود بالنفع على المجتمع.


بدورها أوضحت ترزي أن إدارة المستشفى تسعى دوما لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والسلام والمسامحة بين عموم المواطنين, مثمنةً في الوقت ذاته جهود مديرية أوقاف غزة واهتمامها بالمساجد ونشر الوعي لدى المواطنين.


واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على تنفيذ بعض الاصلاحات اللامة في مصلى المستشفى والاهتمام به وتقديم الدعم اللازم له.
 

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