تعليم خان يونس ينفذ عمل تطوعي في يوم الأخوة الكشفي

خان يونس- الرأي

نفذت مديرية التربية والتعليم بخان يونس، نشاط تشجير وعمل تطوعي في مدرسة عبد القادر الحسيني الأساسية للبنات، وذلك إحياءً ليوم الأخوة الكشفي .

وحضر الفعالية: م. مازن الخطيب مدير عام الأنشطة الطلابية بالوزارة، وأ. عبد الغني الشيخ مدير دائرة الأنشطة الرياضية والكشفية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، ود. محمد العبادسة رئيس قسم الأنشطة الطلابية، وأ. رمزي قنن مشرف النشاط الكشفي، وأ. شفاء النبريص مديرة المدرسة وعدد من طالبات الكشافة بالمدرسة.



وفي كلمته رحب د. رمضان بالحضور، وتحدث عن أهمية النشاط الكشفي ودوره الفاعل في تعزيز القيم والسلوك لدى الطلبة، وخاصة العمل التطوعي، موضحاً أن المديرية تولي اهتماماً كبيراً للأنشطة الطلابية لدورها في صقل شخصية الطلبة وتنمية قدراتهم.



ومن جانبه شكر م. الخطيب مديرية التربية والتعليم بخان يونس على جهودها المتميزة في الميدان، وأشاد بجهود إدارة مدرسة عبد القادر الحسيني للبنات المبذولة في إنجاح هذه الفعالية، التي تغرس الانتماء الوطني في نفوس الطلبة والتي تؤكد على أننا متجذرون في هذه الأرض كجذور هذه الأشجار.



وفي كلمتها هنأت أ. النبريص الحضور بيوم الأخوة الكشفي، وعبرت عن سعادتها للمشاركة في هذا العمل المتميز الذي يؤكد انتماءنا لهذه الأرض، وثمنت أ. النبريص جهود بلدية خان يونس التي قامت بتوفير الأشتال.

هذا وقام الحضور بمشاركة طالبات الكشافة في المدرسة بزرع الأشتال.