وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينفذ عمل تطوعي في يوم الأخوة الكشفي وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة والمستشفى الأهلي العربي يبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: دائرة الشكاوى تقدم(150) ألف خدمة للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية بيوم الأم .. وزارة الأسرى: 12 أمّاً يقبعن بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2784) الأحد 21/3/2021 وكالة الرأي الفلسطينية سلطة البيئة..15 عاماً من الإنجازات والمشاريع لتعزيز الوعي وحماية المواطن وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و307 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية دير البلح: 80 دونم نسعى لتخصيصها لإنشاء مقبرة ومقر للسوق وكالة الرأي الفلسطينية 12 أمّا فلسطينية في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "مستعربون" يختطفون مواطنين من جنين
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم خان يونس ينفذ عمل تطوعي في يوم الأخوة الكشفي

21 آذار / مارس 2021 10:55

تعليم خان يونس ينفذ عمل تطوعي في يوم الأخوة الكشفي
تعليم خان يونس ينفذ عمل تطوعي في يوم الأخوة الكشفي

خان يونس- الرأي

نفذت مديرية التربية والتعليم بخان يونس، نشاط تشجير وعمل تطوعي في مدرسة عبد القادر الحسيني الأساسية للبنات،  وذلك إحياءً ليوم الأخوة الكشفي .

وحضر الفعالية: م. مازن الخطيب مدير عام الأنشطة الطلابية بالوزارة، وأ. عبد الغني الشيخ مدير دائرة الأنشطة الرياضية والكشفية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، ود. محمد العبادسة رئيس قسم الأنشطة الطلابية، وأ. رمزي قنن مشرف النشاط الكشفي، وأ. شفاء النبريص مديرة المدرسة وعدد من طالبات الكشافة بالمدرسة.


وفي كلمته رحب د. رمضان بالحضور، وتحدث عن أهمية النشاط الكشفي ودوره الفاعل في تعزيز القيم والسلوك لدى الطلبة، وخاصة العمل التطوعي، موضحاً أن المديرية تولي اهتماماً كبيراً للأنشطة الطلابية لدورها في صقل شخصية الطلبة وتنمية قدراتهم.


ومن جانبه شكر م. الخطيب مديرية التربية والتعليم بخان يونس على جهودها المتميزة في الميدان، وأشاد بجهود إدارة مدرسة عبد القادر الحسيني للبنات المبذولة في إنجاح هذه الفعالية، التي تغرس الانتماء الوطني في نفوس الطلبة والتي تؤكد على أننا متجذرون في هذه الأرض كجذور هذه الأشجار.


وفي كلمتها هنأت أ. النبريص الحضور بيوم الأخوة الكشفي، وعبرت عن سعادتها للمشاركة في هذا العمل المتميز الذي يؤكد انتماءنا لهذه الأرض، وثمنت أ. النبريص جهود بلدية خان يونس التي قامت بتوفير الأشتال.
هذا وقام الحضور بمشاركة طالبات الكشافة في المدرسة بزرع الأشتال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة عبد الفتاح حمود تُكرم طلابها المتفوقين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟