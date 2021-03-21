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حصلوا على أرقام تأهيلية لبارالمبيك طوكيو

"هنية" يبارك إنجاز منتخب ذوي الإعاقة في تونس

21 آذار / مارس 2021 11:31

"هنية" يبارك إنجاز منتخب ذوي الإعاقة في تونس

غزة- الرأي

 بارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الإنجاز الذي حققه لاعبو منتخب فلسطين لذوي الإعاقة في منافسات الملتقى الدولي لألعاب القوى في تونس.

 وهاتف هنية الأبطال فادي الديب الحاصل على ذهبية رمي القرص، وحسام عزام الحاصل على برونزية رمي القرص، ومحمد فنونة الحاصل على رقم تأهيلي في رمي الرمح، والمدرب مازن سرحان.

 وعبر هنية عن سعادته بما حققه الأبطال وتمثيل فلسطين بصورة مشرفة وشكر أفراد البعثة وتمنى التوفيق لباقي اللاعبين، وقال:" نفتخر بما حققه أبطالنا وهذا يمثل إنجازا جديدا يضاف إلى سجل أبطال ذوي الإعاقة في المحافل الدولية".

 وأضاف أن المجلس الأعلى ومن خلال ما يقدمه من دعم وتسهيلات للمنتخب يسعى للارتقاء بهذه الألعاب واعتلاء منصات التتويج في المشاركة القادمة لبارالمبيك طوكيو .

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