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بأنواعها المختلفة

ديوان الموظفين يعلن بدء إجراءات تثبيت العقود الحكومية

21 آذار / مارس 2021 11:37

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

غزة – الرأي

أعلن ديوان الموظفين العام في غزة، عن بدء إجراءات إنهاء ملف العقود الحكومية بمختلف أنواعها (المالية، والديوان، والبطالة الدائمة) وفقاً للتوصيات المرفوعة من اللجان الفنية المختصة، واستناداً لأحكام القانون الأساسي، وتنفيذاً لقرار متابعة العمل الحكومي رقم (48/54/2019).

وقالت مدير عام الإدارة العامة للتعيينات بالديوان فدوان أبو شريعة خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الإعلام، اليوم الأحد، إنه تقرر البدء في إجراءات تعيين موظفي عقود المالية والبطالة الدائمة على الفئة الرابعة والخامسة.

وذكرت أبو شريعة، أن أصحاب المؤهلات العلمية (دبلوم، بكالوريوس) سيتم تعيينهم على الوظائف المهنية على الفئة الرابعة، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة للتعيين الواردة في القرار الصادر بالخصوص.

وأشارت إلى احتفاظ موظفي العقود بحقهم في التنافس مستقبلا على المسابقات التخصصية التي تناسب مؤهلاتهم العلمية.

وأفادت أبو شريعة، بأنه سيتم تعيين عقود الديوان لكل من أمضى سنة فأكثر من تاريخ التعاقد وذلك بشكل دوري، ويتم احتساب فترة عقد الديوان لأغراض التقاعد.

ولفتت إلى أنه سيتم تطبيق اللائحة الخاصة بتنظيم إجراءات توظيف ذوي الاعاقة على الأدوار الوظيفية الجديدة التي يتم الترشيح عليها.

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