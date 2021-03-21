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التعليم تفتتح دورة تدريبية حول استراتيجية التعلم المبني على الأداء

21 آذار / مارس 2021 11:52

التعليم تفتتح دورة تدريبية حول استراتيجية التعلم المبني على الأداء
التعليم تفتتح دورة تدريبية حول استراتيجية التعلم المبني على الأداء

غزة- الرأي

 افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون"GIZ", دورة تدريبية حول استراتيجية التعلم المبني على الأداء.


وافتتح الدورة م. سعيد جاد الحق, وأ. علام الشوا من دائرة التعليم المهني, وأ. محمد شبير من الوكالة الألمانية للتعاون.


وتستهدف الدورة التي تُعقد على مدار أسبوعين بواقع 42 ساعة تدريبية المعلمين الجدد الملتحقين في التعليم المهني في المدارس والوحدات المهنية.


وتهدف الدورة إلى تدريب المعلمين في التعليم المهني على استراتيجيات التعلم الحديثة المبنية على العمل والممارسة من أجل رفع كفاياتهم المنهجية بما يتناسب مع المهن المخصصة لهم.


وتناولت الدورة عدة محاور منها: التعليم والتعلم وعلاقتهما بالدماغ, والتخطيط لعملية التعليم والتدريب المهني, والتعلم الأفضل وفق المخرجات وحاجة السوق المهني, والتقييم المبني على الأداء, وتجارب واقعية من سوق العمل, وخدمات وتطبيقات جوجل.


وأكد جاد الحق أن الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات مستمرة تقوم بها دائرة التعليم المهني من أجل رفع كفاءة المعلمين المهنيين المنهجية والفنية, موضحًا مدى استفادة المشاركين من هذه الدورة خاصة في إطار الارتقاء بالتعليم المهني ومواصلة عمليات التطوير والتحديث في هذا المجال.


ويقوم بالتدريب الذي سيستمر لعدة أيام نخبة من المشرفيين التربويين الحاصلين على تدريب متقدم في استراتيجية التعلم المبني على الأداء منهم: د. أحمد أبو علبة, وأ. أيمن العكلوك وأ. أحمد الفرا.

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