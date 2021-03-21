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التعليم تبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسسة EducAid الإيطالية

21 آذار / مارس 2021 11:53

التعليم تبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسسة EducAid الإيطالية
التعليم تبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسسة EducAid الإيطالية

غزة- الرأي

بحثت وزارة التربية والتعليم العالي سُبل التعاون المشترك مع مؤسسة EducAid الإيطالية في عدة مجالات تعليمية.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من الوزارة لمقر المؤسسة بمدينة غزة بحضور مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام أ. مدحت الزطمة، ومدير دائرة المشاريع أ. محمد نصار، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. علاء فيصل، ورئيس قسم المشاريع والاتفاقيات أ. إيمان عبيد.
وكان في استقبال وفد الوزارة مدير المؤسسة أ. يوسف حمدونة، ومنسق برامج التعليم أ. أسماء مسعود، ومنسق المتابعة والتقييم أ. علاء الخطيب.
و أعرب الزطمة عن سعادته بهذا اللقاء، مثنياً على دور المؤسسة في خدمة أهلنا في القطاع والتعاون مع الوزارة في المجال التربوي.
وأوضح أن هذه الزيارة تندرج ضمن خطة إدارة العلاقات العامة للتواصل والتشبيك مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية متمنياً أن يستمر هذا التعاون لخدمة الطلبة.
من جانبه أشاد نصار بدور المؤسسة في التعاون مع الوزارة في عدة مجالات منها تجهيز استديو لإنتاج المواد التعليمية المصورة، وموائمة مدارس الحجر، كما تطرق إلى المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المتفق على تنفيذها في الفترة المقبلة
بدوره رحب حمدونة بالوفد الزائر مبيناً أن وجود EducAid جاء لخدمة الطالب الفلسطيني، مؤكداً أن مؤسسته يسعدها التعاون مع الوزارة في العديد من البرامج.
وناقش الطرفان عدداً من المشاريع المقترحة التي يُمكن أن تزيد مجال التعاون بين المؤسستين الرامي إلى خدمة جموع الطلبة.
وفي نهاية اللقاء قدّم وفد الوزارة الدرع التكريمي للمؤسسة.

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