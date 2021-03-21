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هيئة الاعتماد والجودة بوزارة التعليم تتفقد كلية فلسطين التقنية

21 آذار / مارس 2021 11:55

هيئة الاعتماد والجودة بوزارة التعليم تتفقد كلية فلسطين التقنية
هيئة الاعتماد والجودة بوزارة التعليم تتفقد كلية فلسطين التقنية

غزة- الرأي

تفقد وفد من هيئة الاعتماد والجودة بوزارة التربية والتعليم العالي كلية فلسطين التقنية في مدينة دير البلح.


وضم الوفد مدير عام هيئة الاعتماد والجودة د. أحمد زعرب، ومدير دائرة الاعتماد والتراخيص أ. محمد المزين، ومدير الجودة والنوعية م. ياسر عمار، ورئيس قسم الإجراءات الفنية د. عماد أبو سمعان، ورئيس قسم الإجراءات الإدارية أ. زكريا الشريف.


وكان في استقبالهم عميد الكلية د. هيثم عايش ، ونائب العميد للتخطيط والتطوير د. منصور الأيوبي ، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية.


وجرى خلال اللقاء الاطلاع على واقع الكلية من عدة نواحي مثل: الخطط التطويرية المستقبلية، ومستوى إقبال الطلبة في التخصصات المتنوعة، وأعمال وحدة الجودة.


وأشاد زعرب بالتطور الذي شهدته كلية فلسطين التقنية في مجال التخصصات العلمية والتقنية والمهنية، لافتاً إلى أن هيئة الجودة يهمها متابعة الجودة والنوعية بما يخدم مواصلة التطور الأكاديمي الذي يفيد طلبتنا.


بدوره رحب عايش بوفد الوزارة مؤكداً على أهمية دور الجودة في تطوير وتعزيز العمل الأكاديمي والإداري في الكلية، منوهاً إلى أن الجودة أصبحت عنوان المرحلة وتلقى اهتماماً واسعاً على كافة الأصعدة .


وقام وفد الوزارة بجولة داخل مرافق الكلية للتعرف على مدى جاهزية المختبرات والقاعات الدراسية ومكتبة الكلية.
 

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