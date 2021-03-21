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تعليم شرق غزة تحصد ثلاث جوائز ضمن جائزة الانجاز و التميز "٢٠٢٠"

21 آذار / مارس 2021 12:01

تعليم شرق غزة تحصد ثلاث جوائز ضمن جائزة الانجاز و التميز "٢٠٢٠"
تعليم شرق غزة تحصد ثلاث جوائز ضمن جائزة الانجاز و التميز

غزة- الرأي

حصدت مديرية التربية و التعليم شرق غزة ثلاث جوائز علي مستوي الوطن ضمن جائزة الانجاز و التميز لدعم التعليم في دورتها الرابعة لعام " ٢٠٢٠" و التي كانت تحت شعار " الابداع في زمن كورونا " .

و قد حققت المديرية  انجاز بفوز  ثلة من موظفيها  و هم " أ. عبدالله نصار  رئيس قسم الصحة المدرسية بالمديرية ، أ. ياسمين الطرشاوي مديرة مدرسة فهمي الجرجاوي الأساسية للبنات و الطالبة بسملة الداهوك و فريقها من مدرسة الزهراء الثانوية للبنات بهذه  الجائزة حيث أعلن عن أسماء الفائزين بهذه الجائزة عبر احتفالية  افتراضية نظمتها وزارة التربية و التعليم  عن بعد بمشاركة  رئيس الوزراء د. محمد اشتية ووزير التربية و التعليم أ.  د. مروان عورتاني ووكيل الوزارة د  بصري صالح و حشد من ممثلي المؤسسات الوطنية و الدولية و الشركاء و الأسرة التربوية .


حيث  بلغ عدد المبادرات الفائزة ضمن الفئة " أ" (١٨) مبادرة و ضمن الفئة "ب" ( ٣٣) مبادرة  أما الابداعات الطلابية فبلغ عدد الفائزين (١٠) في الفئة "أ" و (٢٠)في الفئة "ب"   و قد بلغ عدد المشاركين في الجائزة في محور المعلمين ( ١٠٠٠) متقدما  و متقدمة  في حين بلغ عدد المشاركين في محور الطلبة (٨٢٠)  طالبا و طالبة.
و هنأ أ. نور الدين جميع الفائزين  بهذه  الجائزة معربا  عن فخره و اعتزازه  بهم و بابداعاتهم  مؤكدا  أن الميدان التربوي يزخر بالعديد من المعلمين و الطلبة المبدعين و المتميزين.


يذكر أن جائزة صندوق الانجاز و التميز  "٢٠٢٠ " أطلقتها  وزارة التربية و التعليم للعام الرابع علي التوالي بهدف دعم الابداع المدرسي و تحفيز الفئات المستهدفة للمشاركة و احداث حراك داخل المجتمع المدرسي و خلق بيئة تعليمية جاذبة و محفزة تشجع التميز و الابتكار  حيث تستهدف الطلبة و العاملين بوزارة التربية و التعليم و مديرياتها و مدارسها  الحكومية و الخاصة ووكالة الغوث في الضفة الغربية و القدس و قطاع غزة اضافة الي المدارس الفلسطينية خارج الوطن .

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