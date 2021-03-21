تعليم شرق غزة تحصد ثلاث جوائز ضمن جائزة الانجاز و التميز "٢٠٢٠"

غزة- الرأي

حصدت مديرية التربية و التعليم شرق غزة ثلاث جوائز علي مستوي الوطن ضمن جائزة الانجاز و التميز لدعم التعليم في دورتها الرابعة لعام " ٢٠٢٠" و التي كانت تحت شعار " الابداع في زمن كورونا " .

و قد حققت المديرية انجاز بفوز ثلة من موظفيها و هم " أ. عبدالله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية بالمديرية ، أ. ياسمين الطرشاوي مديرة مدرسة فهمي الجرجاوي الأساسية للبنات و الطالبة بسملة الداهوك و فريقها من مدرسة الزهراء الثانوية للبنات بهذه الجائزة حيث أعلن عن أسماء الفائزين بهذه الجائزة عبر احتفالية افتراضية نظمتها وزارة التربية و التعليم عن بعد بمشاركة رئيس الوزراء د. محمد اشتية ووزير التربية و التعليم أ. د. مروان عورتاني ووكيل الوزارة د بصري صالح و حشد من ممثلي المؤسسات الوطنية و الدولية و الشركاء و الأسرة التربوية .



حيث بلغ عدد المبادرات الفائزة ضمن الفئة " أ" (١٨) مبادرة و ضمن الفئة "ب" ( ٣٣) مبادرة أما الابداعات الطلابية فبلغ عدد الفائزين (١٠) في الفئة "أ" و (٢٠)في الفئة "ب" و قد بلغ عدد المشاركين في الجائزة في محور المعلمين ( ١٠٠٠) متقدما و متقدمة في حين بلغ عدد المشاركين في محور الطلبة (٨٢٠) طالبا و طالبة.

و هنأ أ. نور الدين جميع الفائزين بهذه الجائزة معربا عن فخره و اعتزازه بهم و بابداعاتهم مؤكدا أن الميدان التربوي يزخر بالعديد من المعلمين و الطلبة المبدعين و المتميزين.



يذكر أن جائزة صندوق الانجاز و التميز "٢٠٢٠ " أطلقتها وزارة التربية و التعليم للعام الرابع علي التوالي بهدف دعم الابداع المدرسي و تحفيز الفئات المستهدفة للمشاركة و احداث حراك داخل المجتمع المدرسي و خلق بيئة تعليمية جاذبة و محفزة تشجع التميز و الابتكار حيث تستهدف الطلبة و العاملين بوزارة التربية و التعليم و مديرياتها و مدارسها الحكومية و الخاصة ووكالة الغوث في الضفة الغربية و القدس و قطاع غزة اضافة الي المدارس الفلسطينية خارج الوطن .