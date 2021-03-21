المستشفى الجزائري ينظم جولة توعوية على مدارس شرق خانيونس

غزة- الرأي

نظم المستشفى الجزائري التخصصي، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم شرق خانيونس جولة توعوية على عدد من مدارس المديرية بحضور مدير التعليم سعيد قديح، ومدير الدائرة الإدارية منار أبو خاطر، ورئيس قسم الصحة المدرسية د.خليل النجار، ورئيس قسم العلاقات العامة عبد القادر أبو فسيفس.

وضم وفد الطواقم الطبية كلا من المدير الطبي للمستشفى د. حسن المصري، ومدير العيادات الخارجية في المستشفى د. حازم قديح، ومسئول دائرة التمريض في المستشفى؛ الحكيم بلال سهمود، والحكيمة سماح اللحام من دائرة الطب الوقائي.

وأوضح المقدم قديح أن الجولة تأتي لمتابعة الإجراءات الصحية الاحترازية لفيروس كورونا ونشر التوعية بين الطلاب شرق محافظة خانيونس.

وذكر أنه تم خلال الجولة تفقد الإجراءات الصحية المتبعة بالمدارس؛ من تعقيم اليدين وقياس الحرارة وتوزيع الطلبة في الصفوف وفق البروتوكول المعمول به، وتعقيم مرافق المدرسة، ومتابعة برنامج الطب الوقائي للطلبة المخالطين والمجورين.

بدوره شكر سعيد قديح مدير مديرية تعليم شرق خانيونس إدارة المستشفى الجزائري على هذه الجولة والتى كان لها دور كبير في متابعة إجراءات السلامة مع المديرية.