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تعليم شرق غزة تنظم يوماً ترفيهياً للأطفال الأيتام

21 آذار / مارس 2021 12:07

تعليم شرق غزة تنظم يوماً ترفيهياً للأطفال الأيتام
تعليم شرق غزة تنظم يوماً ترفيهياً للأطفال الأيتام

غزة- الرأي

نفذ قسم الأنشطة التربوية بمديرية التربية والتعليم شرق غزة يوماً ترفيهياً  للأطفال الأيتام ،بمناسبة يوم الكشافة العربي الذي يصادف ال22 من شهر مارس من كل عام.


وشارك في تنفيذ الفعالية لجنة الزكاة الإسلامية_قسم الأيتام وزهرات من مدرسة شهداء المنطار الأساسية "ب" للبنات وأشبال مدرسة معين بسيسو "أ" للبنين.


وحضر الفعالية التي أقيمت  في مركز إسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة ،د.جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ، وسام خليفة رئيس قسم الأنشطة التربوية ، أيمن شابط المشرف الكشفي ، ا. صابرين هنا مشرفة الكشافة ، ا. باسم محيسن رئيس قسم الكشافة بوزارة التعليم ،فريال حلس مدير مركز الطفولة.


 وفي كلمته أشاد نور الدين بالتعاون بين المديرية ومؤسسات المجتمع المحلي فيما يخدم الطلبة ، مؤكداً أن أبواب المديرية مفتوحة لهذا التواصل والتعاون.


وأوضح نور الدين أن رسم الفرحة على الأطفال واليتامي منهم من ضمن تعليمات ديننا الحنيف الداعي لذلك ، مقدماً شكره لكل من ساهم في انجاح ودعم هذا الحفل .


و تخلل اليوم العديد من الفقرات الترفيهية و توزيع الهدايا للاطفال وعمل فقرة مسرح الدومى  للتوعية عن مخاطر كورونا .


وتم في نهاية الحفل  توزيع الكمامات والمعقمات على الأطفال .

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