الأوقاف في 15 عاماً: إنجازات حقيقية رغم كل العقبات وقلة الإمكانيات

غزة- الرأي:

قال الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عادل الهور، إن الوزارة استطاعت أن تحقق العديد من الانجازات منذ عام 2006 حتى عام 2020، أبرزها إعادة إعمار عشرات المساجد التي دمرها الاحتلال، وافتتاح المئات من مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وتنفيذ آلاف حملات التوعية في مجال الوعظ والإرشاد، وتشغيل أكثر من المئات من الوعاظ والواعظات، وتقديم أفضل خدمة للحجاج، إضافة لتقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر الفقيرة.

جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسؤول، والذي تنظمه وزارة الإعلام-المكتب الإعلامي الحكومي في مقرها بمدينة غزة.

وتحدث الهور عن إنجازات الوازرة في ملف الإعمار، حيث عملت الوزارة على إعادة إعمار 94 مسجداُ دمرها الاحتلال كلياُ من أصل 110 مساجد، وذلك بتمويل من مؤسسات خيرية ولجان أهلية ومؤسسات رسمية خارجية بتكلفة بلغت أكثر من 12 مليون و600 ألف دولار، وأن الوازرة عملت على صيانة وترميم 534 مسجدًا تضررت جزئيا بفعل الحروب التي يشنها الاحتلال على القطاع.

أما في مجال القرآن الكريم، حيث تم افتتاح 550 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم في مساجد محافظات قطاع غزة، والتي انتسب إليها نحو 90 ألف طالب وطالبة، لافتا إلى افتتاح 100 مركز لتثبيت القرآن الكريم، وزيادة عدد العاملين في الحقل القرآني ليصل إلى 646 محفظاً ومحفظة، وتخريج أكثر من 13 ألف حافظ وحافظة، وتنفيذ 12 مخيم قرآني لحفظ القرآن الكريم للذكور والإناث تخرج منها نحو 10 آلاف حافظ وحافظة.

وأضاف أن الوزارة عقدت أكثر من 16 ألف دورة في أحكام التلاوة والتجويد المختلفة تخرج منها نحو 112 ألف طالب وطالبة، وعقد مسابقة الأقصى المحلية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره بشكل سنوي حيث نفذتها 15 مرة إضافة إلى عقد عديد المسابقات المتنوعة، بمشاركة نحو 4000 حافظ وحافظة سنويا، وعقد نحو 1200 دورة في تفسير القرآن الكريم والإعجاز، وعلوم القرآن المتنوعة.

وفي مجال الوعظ والإرشاد بين الهور أن الوزارة، نفذت 34 حملة دعوية وتوعوية دينية ووطنية، وعقدت 8 مؤتمرات علمية دعوية و10 برامج في العلم الشرعي، ونفذت 1000 ملتقى دعوي وعقد 120 درس منهجي ومُدارسة 100 كتاب علمي، مشيراً إلى تشغيل أكثر من 540 واعظ وواعظة ضمن 5 مشاريع دعوية ميدانية، وتنفيذ 46 برنامج لتأهيل الداعيات وعقد أكثر من 2400 دورة تدريبية ومحاضرة تربوية للنساء بمشاركة نحو 11 ألف مشاركة.

وأشار أن الوزارة عملت على تشكيل مجلس الاجتهاد الفقهي وإقامة شراكة حقيقية مع كافة المؤسسات والمراكز الدينية والدعوية في القطاع، والعمل على توحيد الخطاب الدعوي وإطلاق العمل الدعوي في الفضاء الالكتروني، بنشر الدعوة تقنياً عبر المواقع والوسائط الالكترونية.

وبين الهور أن الوزارة عملت على إجراء عمليات صيانة دورية انشائية وفنية لأكثر من 1000 مسجد في قطاع غزة سنويًا بشكل مستمر، وتوفير ما يلزمها من أجهزة الصوت ومستلزماته، ومواد التنظيف بنحو 310 ألف دولار سنويًا، والعمل على زيادة عدد المساجد، حيث بلغت مع نهاية 2020م إلى 1020 مسجداً تشرف عليها بشكل مباشر، وتنظيم عملية الاشراف على جميع مساجد القطاع بالشراكة مع كافة فئات المجتمع.

وأوضح إن الوزارة عملت على حفر آبار وانشاء محطات تحلية مياه في المساجد والأحياء الشعبية وزادت عن 600 بئر ومحطة، وأصدرت لائحة خاصة بالمساجد من أجل تنظيم إدارة شؤونها المالية والإدارية، وعملت على إعادة الاعتبار للحجج الوقفية على المساجد، وتنظيم آليات العمل بموجبها على قاعدة الوقف لما أوقف له، منوها لاستيعاب وتنظيم عمل أكثر من 2400 متطوع في المساجد التابعة للوزارة، وزيادة حصة التشغيل المؤقت إلى 1045 شخص على بند المكافأة المقطوعة، وإلى 146 شخص على بند البطالة المؤقتة.

وأضاف الهور أن إجمالي المساعدات النقدية والعينية الموزعة من خلال الإدارة العامة للزكاة ولجانها البالغ عددها 47 لجنة بلغ أكثر من 90 مليون دولار، حيث استفاد منها أكثر من 3 مليون شخص وأسرة فقيرة في القطاع، مشيرا أن الوازرة عملت على فتح آفاق دعم جديدة داخلياً ودولياً ما ساهم في زيادة الايرادات لتتخطى حاجز 10 مليون دولار سنويا، حيث استفاد منها أكثر من 400 ألف أسرة سنويا.

وأشار الهور أن الوازرة في مجال الأملاك الوقفية عملت على إنشاء 11 مبنى تجاري وقفي بتمويل ذاتي بلغت تكلفته نحو مليون دولار، وتنفيذ 5 مشاريع استثمارية بقيمة 2 مليون دولار، والعمل على تنفيذ 12 مشروع إنشائي بتكلفة بلغت نحو 2 مليون و500 ألف دولار"، موضحا أن الوازرة استعادة نحو 1000 دونم من أراضي الوقف وتحصيل قرابة مليون دولار من مستحقات الوزارة على المستأجرين كانت أموال شبة معدومة.

وتطرق أن الوزرة عملت على إنجاز 500 ملف في قضايا الوقف المرفوعة للمحاكم، ما ساهم في الحفاظ عليها وإعادتها للأوقاف، وإنشاء 5 مقابر جديدة في محافظات القطاع بمساحة 363 دونم، وتخصيص 80 دونم من أرض الوقف لصالح إنشاء مقبرة للطوارئ مخصصة لأوقات الحروب، وتسوية وبناء أسوار 6 مقابر بتكلفة 67 ألف دولار.

وتابع أن الوازرة عملت على المحافظة على استمرار التعليم الشرعي المجاني في كلية الدعوة الإسلامية والمدارس الشرعية، وافتتاح فرع جديد للكلية بمحافظة الشمال، وافتتاح برنامجي القراءات القرآنية والدبلوم فيها، وافتتاح صفوف إضافية من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر في المدارس الشرعية علمي وأدبي.

وبين أن الوازرة أنشأت 6 مختبرات حاسوب ومعامل علمية في مقرات الكلية والمدارس الشرعية وتطويل المناهج المعتمدة لتواكب التحديات ومتطلبات العصر، وزيادة عدد الملتحقين والذي بلغ هذا العام 1260 طالبًا وطالبةً بالكلية و600 طالب وطالبة في المدارس الشرعية ورفع معدل القبول في المدارس إلى 90% بغية الارتقاء بمستوى التعليم الشرعي.

وواصل الهور أن الوزارة في مجال الحج والعمرة قد عملت على تحسين سكن الحجاج وفق النظام الفندقي، ليكون على مسافات قريبة من الحرم المكي والمدني، وتحسين النقل والخدمات الاضافية في المشاعر لتوفير الراحة للحجاج، واعتماد القرعة الالكترونية الوطنية في مواسم الحج بدلا من القرعة اليدوية، وإنشاء برنامج الكتروني للحج وآخر للعمرة، وربطهما بالحاسوب الحكومي ووزارة الداخلية ووزارة الصحة للوصول الى أدق البيانات واستخدامه في كافة مراحل موسمي الحج والعمرة.

ولفت أن الوازرة عملت على توفير إعاشة وأدوية وأدوات طبية مساعدة ومياه مجانية للتخفيف على الحجاج من أعباء وتكاليف الحج، ومتابعة تنفيذ برنامج حج البدل عن المتوفين وغير القادرين بإدارة جمعيات مرخصة غير ربحية، وصولاً لضبط الأمر وضمان تنفيذ الحج بشكل مؤكد.

وفي ذات السياق أكد أن الوزرة في مجال التوثيق والمخطوطات وخدمة قضية القدس والمسجد الأقصى عقدت 10 مؤتمرات علمية حول القدس، و60 دورة مقدسية، و15 مسابقة متنوعة، وعقد أكثر من 1000 درس في المدارس، وإقامة 20 معرض في مؤسسات تعليمية ووطنية، وتوزيع نحو 69 ألف كتيب وإصدار.

وتابع أن الوزارة نظم الحملة الشعبية العالمية لنصرة القدس وجمع مليون توقيع على وثيقة عهد القدس من داخل فلسطين وخارجها، ونشر مئات الابحاث والمقالات على المواقع والمنصات الإلكترونية للتعريف بالمخطوطات والكتب النادرة الموجودة في مكتبة الجامع العمري الكبير ومكتبة دائرة المخطوطات والآثار، مشيرا إلى أرشفت 6750 كتابًا الكترونيًا وإصدار فهرس مخطوطات الجامع العمري ونشره في أكبر مؤسسة للمخطوطات العربية وهي: مؤسسة الفرقان في لندن، وتحقيق 72 مخطوط وتوزيع حوالي 150 ألف كتاب إسلامي على 150 مؤسسة ومكتبة في قطاع غزة.

كما واستعرض الهور انجازات الوزارة في مجال البناء المؤسسي والتطوير الإداري والتقني، حيث عملت على إنشاء بنية تحتية لشبكة الانترنت في مقر الوزارة الرئيسي لتزويد الوزارة وعدد من مقرات الحكومة بخدمات الحاسوب الحكومي مجانا، وتوفير شبكة انترنت في كافة مقرات الوزارة وأنشأت ربط شبكي بينها، وإنشاء سيرفر تخزين مركزي لأرشفة وتخزين بيانات الوزارة.

وواصل أن الوزارة عملت على حوسبة العديد من مهام واجراءات الوزارة بعد ان كانت تُؤدى بطريقة يدوية، ومن أهمها برنامجي الحج والعمرة، برنامج الخطباء، التحفيظ، الارشيف، كلية الدعوة، الزكاة وغيرها، وتنظيم البنية التحتية المؤسسية للوزارة من خلال إعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية واستراتيجية النهوض، وتعديل الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للإدارات وإعداد أدلة الإجراءات والخدمات وإصدار عشرات اللوائح المنظمة للعمل مثل لائحة تأجير أملاك الوقف، والاستثمار، وتعليمات الحج والعمرة، والتشغيل المؤقت وإدارة شؤون المساجد والعمل المالي للزكاة وغيرها.

وقال الهور أن الوزارة وفرت مقر دائم للإذاعة وزيادة قدرة البث ليصل إلى 3500 وات، والبث على مدار الساعة، وانضمام الإذاعة إلى البرنامج العالمي للبث الإلكتروني عبر الخرائط (radio garden)، والعمل على إنتاج وتسجيل أول نسخة محلية كاملة للمصحف في غزة، بصوت القارئ إبراهيم الزعيم في استديو هات الإذاعة.

كما وأشار إلى إنتاج برامج في القرآن الكريم وعلومه، والحديث الشريف، والفقه الإسلامي، تعالج مشاكل المجتمع، عبر مجموعة من البرامج المباشرة والمسجلة، وإطلاق قناة تبان الالكترونية وإنتاج مواد مرئية بلغت أكثر من 500 مادة وإنتاج مئات التصاميم والدعوية سنويًا، وتطوير التغطية الاعلامية لأنشطة الوزارة لتشمل المقروء والمسموع والمرئي.