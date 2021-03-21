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نيابة الوسطي والمباحث العامة يؤكدان على مكافحة الجرائم الالكترونية

21 آذار / مارس 2021 12:24

نيابة الوسطي والمباحث العامة يؤكدان على مكافحة الجرائم الالكترونية
نيابة الوسطي والمباحث العامة يؤكدان على مكافحة الجرائم الالكترونية

الوسطى- الرأي

أكد رئيس نيابة الوسطى الجزئية المستشار نهاد الرملاوى، ومدير المباحث العامة بالمحافظة المقدم محمود البيومي على تعقب الجريمة وملاحقتها وسرعة الوصول للجناة عبر تطبيق أحدث الجوانب الفنية التقنية وتطور اساليب جمع الاستدلالات للوصول إلى مرتكبيها.

وتعدي ذلك  تقدم المصادر الفنية لمحاربة الجريمة قبل وقوعها ورصد المخططين لها والقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة مع مواصلة  تعزيز مكافحة الجرائم الالكترونية واستقراء الوضع الجرمي لها  والالتزام و الاستجابة السريعة بتفويضات  عضو النيابة  فى معالجة سرقة البيانات وقضايا الابتزار ومكافحة التسول الالكتروني   بهدف الحفاظ على الأمن والسكينة العامة  والاستقرار المجتمعى والسلم الأهلى. 

وقد حضر الاجتماع أعضاء نيابة الوسطى الجزئية   أ. حسنى الهباش أ.مهند قويدر ، أ.صبحى برغوث ، أ.خالد حلس، ورئيس القلم رائد العامودى وأقسام وإدارة المباحث في المراكز الشرطية

نيابة الوسطي والمباحث العامة يؤكدان على مكافحة الجرائم الالكترونية الوسطى2 (1) الوسطى1
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