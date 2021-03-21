نيابة رفح الجزئية تختتم دورة لضباط مركز شرطة رفح المدينة

رفح- الرأي

اختتمت نيابة رفح الجزئية، دورة مهارات وفنون التحقيق، التي استهدفت جميع أقسام وإدارة وضباط التحقيق بمركز شرطة رفح المدينة، وبإشراف عضوي النيابة قصي الأغا و إيهاب القواسمي .

وقد تضمنت الدورة المهارات الفنية في مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، وواجبات مأموري الضبط القضائي، ومهارات ادارة الملف الجزائي ودقة وشمولية اجراءاته و تدوين الإفادات، وآليات التحقيق في الجرائم (جنح وجنايات) .

وبين عضوي النيابة إيهاب القواسمي و قصي الأغا أن ممارسة النيابة العامة لاختصاصها في التحقيق الجنائي تجري طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الضامنة لحماية حقوق المتهمين أثناء التحقيق، وهي الضامن لتجنب الظلم والتعسف في استخدام السلطة؛ لتحقيق العدالة وسيادة القانون، من جانبه بين عضوي النيابة أن هذه الدورة تأتي من ضمن دورات ستعقدها النيابة اتباعا لمأموري الضبط القضائي في قسمي المباحث العامة ومكافحة المخدرات.

من جهتهم عبّر مفتش التحقيق الرائد علاء المسلمي وضباط تحقيق شرطة رفح عن ارتياحهم للعمل في منظومة العدالة الجنائية، وبذلهم قُصارى جهدهم في ممارسة مهامهم طبقاً للقانون؛ في سبيل كشف الجريمة، وإعادة الحقوق لأصحابها.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الأنشطة التثقيفية التي أطلقتها النيابة العامة؛ تحقيقاً للعدالة، وبسط القسط بين الناس، وسيادة القانون.