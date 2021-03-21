العدل و ديوان الموظفين يتفقان على إجراء التعهدات لكتاب العدل

غزة- الرأي

اتفقت دائرة كتاب العدل بالإدارة العامة للسجل العدلي والمعاملات العدلية بوزارة العدل مع ديوان الموظفين العام على إجراء كافة التعهدات والإقرارات العدلية لدى كتاب العدل.



جاء ذلك خلال زيارة قام بهاد مدير دائرة كتاب العدل بالوزارة أ. فادي عبد الباري لديوان الموظفين العام الذي مثله أ. هاني حسونة وذلك في إطار التعاون المشترك وتم الاتقاق على تنظيم وإجراء الإقرارات والتعهدات والكفالات العدلية للموظفين والذي سيتم من خلال دوائر كتاب العدل فقط بدءً من تاريخه.



ويقوم كاتب العدل بتدقيق المعاملات العدلية مثل سند الدين المنظم، الوكالة العامة، الوكالة الخاصة، الوكالة الدورية، لكفالات العدلية، الإقرارات، التعهدات، الاقرارات والتعهدات، الإخطارات، الإنذارات، عقود الرهن والصور طبق الأصل.



وتضم الإدارة العامة للسجل العدلي والتصديقات دائرة كتّاب العدل وهي تتعلق بعمل خمسة فروع على نطاق محافظات القطاع ويختص عملها بتصديق وتوثيق المعاملات العدلية المختلفة، والتي تعتبر سنداُ عدلياً موثقاً لطالبه ويتم الأخذ به بالمحاكم وغيرها من المؤسسات الحكومية.