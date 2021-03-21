التعليم: فوز 4 معلمين وفريق طلابي بجائزة صندوق الإنجاز والتميز

غزة- الرأي

فاز أربعة معلمين وفريق طلابي من محافظات قطاع غزة بجائزة ، صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم التي تطلقها وزارة التعليم في الضفة وغزة في دورتها الرابعة للعام 2020 تحت شعار: "الإبداع في ظل المشهد الكوروني".



والفائزان من الفئة الأولى هما: المعلم زياد أبو شرخ من مدرسة الرافعي الأساسية (أ) شمال غزة عن مبادرته في مجال التعليم عن بُعد، ومديرة مدرسة فهمي الجرجاوي الأساسية (أ) شرق غزة أ. ياسمين الطرشاوي وفريقها عن مبادرة في التقنية والتعليم الإلكتروني.



أما الفائزون من الفئة الثانية فهم: رئيس قسم الصحة المدرسية بشرق غزة أ. عبد الله نصار عن مبادرته في مجال الصحة المدرسية، والمعلمة أ. عزة وادي من مدرسة أم سلمة الثانوية للبنات في مديرية تعليم شرق خانيونس بمجال التعليم عن بُعد، وفريق طالبات مدرسة الزهراء الثانوية للبنات في شرق غزة بقيادة الطالبة بسملة الداهوك وإشراف المعلمة أ. عُلا شويدح عن نشاطات طلابية في مجال الإبداع التكنولوجي.



وهنأت الوزارة الفائزين مؤكدة أن هذا يدل على نجاحات وإبداعات الطواقم التعليمية والطلابية ومبادراتهم النوعية، ويندرج ضمن النجاحات الكثيرة والجوائز المحلية والدولية التي استطاع المعلم الفلسطيني الحصول عليها.