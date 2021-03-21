الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

غزة- الرأي:

نشرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين.

وأوضحت الداخلية، أنّ السفر يوم الاثنين سيكون للمسافرين الحافلة الثامنة من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (70) من الكشف الجديد رقم (2021/9).

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 7:00 صباح الاثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوّهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكّدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للتذكير رابط كشف (2021/9):