وكالة الرأي الفلسطينية نيابة رفح الجزئية تختتم دورة لضباط مركز شرطة رفح المدينة وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للرياضة يشارك في تتويج أبطال الفروسية وكالة الرأي الفلسطينية مقدسي يهدم منزله ذاتيًا بضغط من الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية إصابة أسير بمركز "عتصيون" بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الوسطي والمباحث العامة يؤكدان على مكافحة الجرائم الالكترونية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف في 15 عاماً: إنجازات حقيقية رغم كل العقبات وقلة الإمكانيات وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام والمباحث العامة يؤكدان على مكافحة الجريمة و التسول وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تنظم يوماً ترفيهياً للأطفال الأيتام وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الجزائري ينظم جولة توعوية على مدارس شرق خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تحصد ثلاث جوائز ضمن جائزة الانجاز و التميز "٢٠٢٠"
أخبار » الأخبار الحكومية

الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الاثنين

21 آذار / مارس 2021 01:03

غزة- الرأي:

نشرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين.

وأوضحت الداخلية، أنّ السفر يوم الاثنين سيكون للمسافرين الحافلة الثامنة من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (70) من الكشف الجديد رقم (2021/9).

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 7:00 صباح الاثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوّهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكّدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للتذكير رابط كشف (2021/9):

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة عبد الفتاح حمود تُكرم طلابها المتفوقين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟