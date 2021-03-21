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" السياحة " تتفقد عشرات صالات الافراح للتشديد على اجراءات الوقاية

21 آذار / مارس 2021 01:11

" السياحة " تتفقد عشرات صالات الافراح للتشديد على اجراءات الوقاية

غزة- الرأي

واصلت طواقم  وزارة السياحة والاثار جولاتها التفقدية للمنشآت السياحية حيث نفذت جولة زيارات لعشرات صالات الافراح وذلك بهدف ضبط الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة بعد تصاعد منحنى الإصابة بالفيروس في الايام الاخيرة.


وقالت الوزارة ان طواقمها اجرت برفقة مباحث السياحة والاثار، خلال الايام الماضية جولات تفتيش ومتابعة ميدانية لأكثر من 40 صالة افراح في مدن قطاع غزة وشددت على اصحابها بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية طرفهم بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا والذى بدء يتصاعد خلال الفترة الماضية .


وأكدت الوزارة على ضرورة التزام اصحاب الصالات بالشروط التي حددتها الجهات المختصة وفى مقدمتها تقليل الاعداد قدر الامكان واقتصارها على الاقارب من الدرجة الاولى، والتباعد وتجنب المصافحة وتقديم التهنئة بدون تقارب  شخصي و الاختصار في الوقت والعودة مبكراً .


وأكدت الوزارة  انها ستواصل جولاتها التفقدية لكافة المنشآت السياحية في قطاع غزة لضبط الحالة الأمنية والأخلاقية، وللتأكد من التزامهما بتطبيق اجراءات الحماية والوقاية، وانها تعمل جنباً الى جنب مع باقي الوزارات الحكومية والمؤسسات الاخرى للحفاظ على سلامه ابناء شعبنا ومحاولة السيطرة على جائحه كورونا لتجنب عوده حالات الإصابة الواسعة 

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