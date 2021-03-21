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"الأوقاف" يزور شخصيات اعتبارية بمحافظة رفح ويتفقد مسجد العودة

21 آذار / مارس 2021 01:14

"الأوقاف" يزور شخصيات اعتبارية بمحافظة رفح ويتفقد مسجد العودة

غزة- الرأي

زار وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا مجموعة من الشخصيات الاعتبارية والوجهاء في محافظة رفح وهم الشيخ منصور أبو حميد إمام مسجد الأبرار, والشيخ عبدالله لافي إمام وخطيب مسجد ذو النورين, والشيخ حسن جابر مفتي رفح وإمام وخطيب مسجد العودة.
ورافق الوكيل خلال الجولة مدير عام التحفيظ أ. مازن النجار، ونائب مدير عام التعليم الشرعي د. عبد الله أبو عليان ومدير أوقاف رفح أ. عدنان حسان ونائبه م. طارق أبو يونس.
وأوضح الأغا أن زيارة الشخصيات الاعتبارية والوجهاء في قطاع غزة يأتي في إطار الوفاء لتلك الشخصيات التي قدمت وبذلت جهود مباركة لخدمة أبناء شعبنا، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تعزز المودة وتعمق جسور الأخوة والألفة والتواصل مع المجتمع
وثمن وكيل الوزارة الدور الريادي لمسيرة وعطاء المشايخ على مستوى محافظة فح, منوهاً الى أن الأوقاف تسعى دوماً لتعزيز مكانة العلماء والمشايخ والوجهاء ومسيرتهم في مجال الدعوة الى الله والاصلاح في المجتمع وخدمة الاسلام والمسلمين.
بدورهم عبر وجهاء رفح عن تقديرهم وامتنانهم لزيارة وكيل وزارة الأوقاف والوفد المرافق له والجهود التي يبذلها من أجل تحقيق رسالة الأوقاف في الدعوة الى الله وخدمة الاسلام والمسلمين,.
وفي ذات السياق تفقد وكيل وزارة الأوقاف والوفد المرافق له سير العمل في مسجد العودة وسط محافظة رفح, استعداداً لافتتاحه في القريب العاجل.
وتجول الأغا في مرافق وأرجاء المسجد واستمع من لجنة إعمار المشروع الى الجهود المبذولة خلال بناء هذا الصرح الاسلامي والأعمال والتصاميم الهندسية التي برزت معالمها في المسجد, مثمناً جهود كافة الخيرين لمساهمتهم ودعمهم لبناء هذا المسجد.

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