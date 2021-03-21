"المجلس الأعلى للرياضة" يرعى بطولة لذوي الإعاقة في ذكرى استشهاد "الياسين"

غزة- الرأي

رعى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بطولة لكرة القدم – البتر، ضمن فعاليات " أسبوع الشيخ الياسين"، التي تنظمها مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية، في ذكرى استشهاد الشيخ الياسين، وتتضمن الفعاليات أنشطة رياضية وثقافية وأدبية لمدة أسبوع، واستضاف نادي المجمع الإسلامي منافسات بطولة ذوي الإعاقة – البتر.



وأكد عبد السلام هنية، أن الشيخ الياسين أسطورة الجهاد والهمة والعزيمة، وقال هنية:" الياسين مربي الأجيال والقادة، ومؤسس نادي المجمع الإسلامي، وهذه الفعاليات تمثل جزء يسير من الوفاء لعطاء وتضحيات هذا القائد الكبير في تاريخ شعبنا الفلسطيني.