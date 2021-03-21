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"المجلس الأعلى للرياضة" يُخَرِّج دورة تعزيز الأداء المؤسسي لكوادر الأندية

21 آذار / مارس 2021 01:31

"المجلس الأعلى للرياضة" يُخَرِّج دورة تعزيز الأداء المؤسسي لكوادر الأندية

غزة- الرأي

خَرَّج المجلس الأعلى للشباب والرياضة المشاركين في دورة "تعزيز الأداء المؤسسي" لكوادر الأندية الرياضية، التي اختتمت اليوم الأحد في مقر المعهد الوطني لإعداد القادة الرياضيين، بمشاركة (18) من أعضاء مجالس إدارات الأندية في محافظتي غزة والشمال، وعبر عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس خلال حفل التخريج عن تقديره لكوادر الأندية والتزامها في برامج المجلس الأعلى، وقال هنية إن الهدف من دورات التدريب هو تطوير الكوادر المؤهلة في الأندية وتوفير البيئة المناسبة للتطوير وجلب المشاريع والالتزام بالنظم المالية المعتمدة لضمان الاستقرار وتحسين إدارة الموارد المالية والبشرية.
وقال إن المجلس الأعلى يسعى لتوفير الاحتياجات التدريبية المطلوبة والتعاون مع كافة الجهات الرسمية والجامعات لتعزيز جانب التدريب.
بدوره أوضح بلال الشاعر مدير المعهد الوطني لإعداد القادة الرياضيين أن الدورة شملت موضوعات:" النظام الأساسي الموحد للأندية – كتابة التقارير الإدارية والمالية – إدارة الاجتماعات"، وأشار الشاعر إلى أهمية هذه الدورات في تطوير العمل الرياضي خلال الفترة المقبلة.

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